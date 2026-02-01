Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике ответил на сравнение, которое сделал бывший капитан команды Стивен Джеррард, сравнив французского футболиста с бывшим форвардом «красных» Фернандо Торресом.

Уго Экитике globallookpress.com

«Честно говоря, в те времена я не мог смотреть Премьер-лигу. Мама не платила, поэтому я не мог! Смотрел несколько отрывков на YouTube. Я никогда не поставлю себя в один ряд с ним. Торрес был невероятным игроком. Если я достигну его уровня, то это будет здорово. Я должен продолжать работать», — приводит слова Экитике Goal.com.

Торрес выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 годы. За это время он сыграл 142 матча во всех турнирах, забив 81 гол и отдав 19 результативных передач.