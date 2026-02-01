В матче 23-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде переиграл «Кремонезе» со счетом 2:0.
На 16-й минуте счет в игре открыл Лаутаро Мартинес, а на 31-й минуте окончательный счет на табло установил Петр Зелиньский.
Результат матча
КремонезеКремона0:2ИнтерМилан
0:1 Лаутаро Мартинес 16' 0:2 Пётр Зелиньски 31'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Франческо Фолино, Федерико Чеккерини (Микаил Файе 67'), Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Альберто Грасси (Романо Флориани Муссолини 75'), Юссеф Мале (Деннис Йонсен 90'), Алессио Дзербин, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли (Милан Дюрич 67')
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Давиде Фраттези (Генрих Мхитарян 60'), Франческо Пио Эспозито (Маттео Дармиан 60'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 74'), Луис Энрике (Маркус Тюрам 60'), Petar Sucic (Анди Диуф 82')
Жёлтые карточки: Федерико Чеккерини 54' (Кремонезе), Федерико Баскиротто 73' (Кремонезе), Джейми Варди 86' (Кремонезе)
«Интер» набрал 55 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Милана» на 8 баллов. «Кремонезе» с 23 очками идет 16-м.