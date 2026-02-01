«Интер» набрал 55 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Милана» на 8 баллов. «Кремонезе» с 23 очками идет 16-м.

На 16-й минуте счет в игре открыл Лаутаро Мартинес , а на 31-й минуте окончательный счет на табло установил Петр Зелиньский .

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде переиграл «Кремонезе» со счетом 2:0.

