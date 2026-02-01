В воскресенье, 1 февраля, «Кремонезе» примет «Интер» в рамках 23-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

08' Подача Бастони в штрафную «Кремонезе», головой пробил Франческо Эспозито, вратарь хозяев Аудеро грамотно выбрав позицию, спокойно мяч поймал.

07' «Интер» контролирует мяч на половине поля «Кремонезе».

05' Удар Дзербина головой из пределов штрафной «Интера», мяч выше ворот пролетел.

05' Инициатива у «Интера», от обороны действуют хозяева.

03' Подача в штрафную «Кремонезе», вратарь хозяев Эмиль Аудеро уверенно мяч на выходе забрал.

02' Позиционная атака «Интера», пока мяч в середине поля разыгрывается.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 23 Владение мячом 77 1 Фолы 0

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Интера».

До матча

19:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне, вмещающем 20 034 зрителя.

19:40 Главным судьей матча будет Давиде Масса.

Стартовые составы команд

«Кремонезе»: Аудеро, Терраччано, Баскиротто, Пеццелла, Чеккерини, Фолино, Грасси, Дзербин, Мале, Бонаццоли, Варди.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Бастони, Аканджи, Димарко, Энрике, Зелиньски, Фраттези, Сучич, Мартинес, Эспозито.

«Кремонезе»

«Кремонезе» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы. Команда занимает 13-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 20:29. В последнем матче в рамках 22-го тура «Кремонезе» с минимальным счетом уступил «Сассуоло» (0:1). Клуб показал слабую игру, создав всего два момента у ворот соперника. До этого команда не смогла забить мячей в поединке против «Вероны» (0:0) и была просто уничтожена «Ювентусом». «Зебры» забили пять безответных мячей в ворота «Кремонезе».

«Кремонезе» в последних восьми матчах не знает побед. Команда проиграла на этом отрезке пять встреч, три сведя вничью. При этом клуб пропустил в шести из восьми поединков. «Кремонезе» рискует очень быстро оказаться в зоне стыковых матчей. Травмирован Мартин Пайеро, дисквалифицированных игроков нет.

«Интер»

«Интер» является лидером текущего розыгрыша Серии А. Миланский клуб смог набрать 52 очка. Отрыв от идущего вторым «Милана» пять очков. Коллектив Кристиана Киву одержал 17 побед, один матч завершил вничью и потерпел четыре поражения при 50 забитых и 19 пропущенных мячах. В последнем матче «Интер» смог добыть уверенную победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Команда заняла десятое итоговое место и сыграет в стыковых матчах. Ранее «Интер» разгромил «Пизу» в чемпионате Италии со счетом 6:2 и потерпел поражения от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

В последних пяти матчах чемпионата «Интер» одержал четыре победы и сыграл один раз вничью. При этом команда забила 12 мячей в этих встречах. Беспроигрышная серия клуба в Серия А насчитывает десять матчей. В этом матче миланский коллектив должен подтвердить статус фаворита и показать атакующий футбол, который дает результат на протяжении уже больше половины сезоны. Травмированы —Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Дензел Дюмфрис, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. 4-го декабря в Милане победил «Интер» со счетом 4:1.

За всю историю команды сыграли между собой 30 матчей. В 23 играх победил «Интер», в 2 «Кремонезе», оставшиеся 5 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81