прогноз на матч Серии А, ставка за 1.81

1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Кремонезе» и «Интер». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает 13-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 20:29.

Последние матчи: в последнем матче в рамках 22-го тура «Кремонезе» с минимальным счетом уступил «Сассуоло» (0:1). Клуб показал слабую игру, создав всего два момента у ворот соперника.

До этого команда не смогла забить мячей в поединке против «Вероны» (0:0) и была просто уничтожена «Ювентусом». «Зебры» забили пять безответных мячей в ворота «Кремонезе».

Не сыграют: травмирован Мартин Пайеро, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Кремонезе» в последних восьми матчах не знает побед. Команда проиграла на этом отрезке пять встреч, три сведя вничью. При этом клуб пропустил в шести из восьми поединков. «Кремонезе» рискует очень быстро оказаться в зоне стыковых матчей.

«Интер» Милан

Турнирное положение: «Интер» является лидером текущего розыгрыша Серии А. Миланский клуб смог набрать 52 очка. Отрыв от идущего вторым «Милана» пять очков.

Коллектив Кристиана Киву одержал 17 побед, один матч завершил вничью и потерпел четыре поражения при 50 забитых и 19 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Интер» смог добыть уверенную победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Команда заняла десятое итоговое место и сыграет в стыковых матчах.

Ранее «Интер» разгромил «Пизу» в чемпионате Италии со счетом 6:2 и потерпел поражения от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы —Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Дензел Дюмфрис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах чемпионата «Интер» одержал четыре победы и сыграл один раз вничью. При этом команда забила 12 мячей в этих встречах. Беспроигрышная серия клуба в Серия А насчитывает десять матчей.

В этом матче миланский коллектив должен подтвердить статус фаворита и показать атакующий футбол, который дает результат на протяжении уже больше половины сезоны.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывает в чемпионате десять матчей к ряду

«Кремонезе» не знает побед на протяжении восьми встреч подряд

«Интер» забил больше всех в Серии А — 50 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, выигрыш «Кремонезе» — в скромные 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.19.

Прогноз: сыграем но форе «Интера» в этом матче (-1,5). Лидер обязан забирать три очка. Это основная ставка.

1.81 Фора «Интера» (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Кремонезе» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Фора «Интера» (-1,5) в матче за 1.81.

Прогноз: предлагаем сыграть на тотале мячей в матче. Ожидаем в матче ТБ 3. Это дополнительная ставка.

2.02 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Кремонезе» — «Интер» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.02.