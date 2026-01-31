1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Кремонезе» и «Интер». Начало встречи — в 20:00 мск.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Кремонезе» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы.
Команда занимает 13-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 20:29.
Последние матчи: в последнем матче в рамках 22-го тура «Кремонезе» с минимальным счетом уступил «Сассуоло» (0:1). Клуб показал слабую игру, создав всего два момента у ворот соперника.
До этого команда не смогла забить мячей в поединке против «Вероны» (0:0) и была просто уничтожена «Ювентусом». «Зебры» забили пять безответных мячей в ворота «Кремонезе».
Не сыграют: травмирован Мартин Пайеро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Кремонезе» в последних восьми матчах не знает побед. Команда проиграла на этом отрезке пять встреч, три сведя вничью. При этом клуб пропустил в шести из восьми поединков. «Кремонезе» рискует очень быстро оказаться в зоне стыковых матчей.
«Интер» Милан
Турнирное положение: «Интер» является лидером текущего розыгрыша Серии А. Миланский клуб смог набрать 52 очка. Отрыв от идущего вторым «Милана» пять очков.
Коллектив Кристиана Киву одержал 17 побед, один матч завершил вничью и потерпел четыре поражения при 50 забитых и 19 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Интер» смог добыть уверенную победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Команда заняла десятое итоговое место и сыграет в стыковых матчах.
Ранее «Интер» разгромил «Пизу» в чемпионате Италии со счетом 6:2 и потерпел поражения от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов со счетом 1:3.
Не сыграют: травмированы —Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Дензел Дюмфрис, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах чемпионата «Интер» одержал четыре победы и сыграл один раз вничью. При этом команда забила 12 мячей в этих встречах. Беспроигрышная серия клуба в Серия А насчитывает десять матчей.
В этом матче миланский коллектив должен подтвердить статус фаворита и показать атакующий футбол, который дает результат на протяжении уже больше половины сезоны.
Статистика для ставок
- «Интер» не проигрывает в чемпионате десять матчей к ряду
- «Кремонезе» не знает побед на протяжении восьми встреч подряд
- «Интер» забил больше всех в Серии А — 50 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, выигрыш «Кремонезе» — в скромные 10.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.19.
Прогноз: сыграем но форе «Интера» в этом матче (-1,5). Лидер обязан забирать три очка. Это основная ставка.
Ставка: Фора «Интера» (-1,5) в матче за 1.81.
Прогноз: предлагаем сыграть на тотале мячей в матче. Ожидаем в матче ТБ 3. Это дополнительная ставка.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.02.