1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Кремонезе» и «Интер». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает 13-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях.  Общая разница мячей на данный момент 20:29.

Последние матчи: в последнем матче в рамках 22-го тура «Кремонезе» с минимальным счетом уступил «Сассуоло» (0:1).  Клуб показал слабую игру, создав всего два момента у ворот соперника.

До этого команда не смогла забить мячей в поединке против «Вероны» (0:0) и была просто уничтожена «Ювентусом».  «Зебры» забили пять безответных мячей в ворота «Кремонезе».

Не сыграют: травмирован Мартин Пайеро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Кремонезе» в последних восьми матчах не знает побед.  Команда проиграла на этом отрезке пять встреч, три сведя вничью.  При этом клуб пропустил в шести из восьми поединков.  «Кремонезе» рискует очень быстро оказаться в зоне стыковых матчей.

«Интер» Милан

Турнирное положение: «Интер» является лидером текущего розыгрыша Серии А.  Миланский клуб смог набрать 52 очка.  Отрыв от идущего вторым «Милана» пять очков.

Коллектив Кристиана Киву одержал 17 побед, один матч завершил вничью и потерпел четыре поражения при 50 забитых и 19 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Интер» смог добыть уверенную победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов со счетом 0:2.  Команда заняла десятое итоговое место и сыграет в стыковых матчах.

Ранее «Интер» разгромил «Пизу» в чемпионате Италии со счетом 6:2 и потерпел поражения от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы —Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Дензел Дюмфрис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах чемпионата «Интер» одержал четыре победы и сыграл один раз вничью.  При этом команда забила 12 мячей в этих встречах.  Беспроигрышная серия клуба в Серия А насчитывает десять матчей.

В этом матче миланский коллектив должен подтвердить статус фаворита и показать атакующий футбол, который дает результат на протяжении уже больше половины сезоны.

Статистика для ставок

  • «Интер» не проигрывает в чемпионате десять матчей к ряду
  • «Кремонезе» не знает побед на протяжении восьми встреч подряд
  • «Интер» забил больше всех в Серии А — 50 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.30.  Ничья — в 5.80, выигрыш «Кремонезе» — в скромные 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.19.

Прогноз: сыграем но форе «Интера» в этом матче (-1,5).  Лидер обязан забирать три очка.  Это основная ставка.

Ставка: Фора «Интера» (-1,5) в матче за 1.81.

Прогноз: предлагаем сыграть на тотале мячей в матче.  Ожидаем в матче ТБ 3.  Это дополнительная ставка.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.02.