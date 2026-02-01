«Комо» с 41 очком в активе занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (36) — седьмая.

Отметим, что «Аталанта» с 8-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Хонеста Аханора .

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Комо» и «Аталанта» сыграли вничью.

2.85

Прогнозы•Завтра 22:45 «Удинезе» — «Рома». Прогноз и ставка Останется ли «Рома» в чемпионской гонке?

Футбол•Сегодня 20:05 «Кремонезе» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•Вчера 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•30/01/2026 19:32 От идеального «Арсенала» до кошмара Конте: победители и неудачники общего этапа Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•Вчера 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•30/01/2026 17:21 Рекордсмен Мбаппе, дирижер Витинья и железный Тимбер: сборная общего этапа Лиги чемпионов

Выбор читателей

Футбол•29/01/2026 03:04 Трубин забил и вытащил «Бенфику» в плей-офф! Моуринью прибил «Реал» в Лиссабоне

Футбол•29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Футбол•27/01/2026 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Самое интересное

Футбол•19/12/2025 12:58 Пеп 2.0. Почему именно Мареска может спасти наследие Гвардиолы в «Ман Сити»

Футбол•19/12/2025 13:51 Время заявить о себе: Андерсон, Дэвид и еще три игрока, готовых блеснуть на ЧМ‑2026

Игры•18/12/2025 21:30 Режим карьеры FC 26: топ-5 команд под разные варианты прохождения

Футбол•18/12/2025 16:24 Вдали от дома: почему американцы и британцы болеют за «немодные» немецкие клубы