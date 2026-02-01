В матче 23-го тура итальянской Серии А «Комо» и «Аталанта» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Отметим, что «Аталанта» с 8-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Хонеста Аханора.
Результат матча
КомоКомо0:0АталантаБергамо
Комо: Жан Бутез, Иван Смолчич, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Алекс Валле, Мергим Войвода (Джейден Аддай 46'), Максимо Перроне (Хесус Родригес Карабальо 59'), Нико Пас, Мартин Батурина, Лукаш Да Кунья (Серхи Роберто 87'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората 58')
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Онест Аанор, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Никола Залевский (Рауль Белланова 46'), Шарль Де Кетеларе (Никола Крстович 60'), Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Камал Дин Сулемана 18')
Жёлтые карточки: Максимо Перроне 9', Жан Бутез 36', Джейден Аддай 69', Лукаш Да Кунья 81' — Мартен де Рон 44', Рауль Белланова 86', Никола Крстович 90+7'
Красная карточка: Онест Аанор 8' (Аталанта)
«Комо» с 41 очком в активе занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (36) — седьмая.