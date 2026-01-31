Сумеет ли «Комо» взять три очка?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.33

1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Ларианцы» проводят шикарный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларианцы» одолели «Фиорентину» (3:1).

До того команда смела с газона «Торино» (6:0). Да и поединок с «Лацио» завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Комо» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ларианцы» нынче находятся на подъеме. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ларианцы» мотивированы продолжить свой победный путь.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» уступили «Юниону» (0:1).

До того команда учинила разгром «Парме» (4:9). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетика» (2:3).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бергамаски» в последних поединках не особенно преуспевали. Команда не блещет стабильностью результатов.

При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда имеет качественный подбор игроков.

«Бергамаски» еще не полностью восстановились от выезда в Бельгию. Тем не менее, в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бергамаски» уж точно не боятся дерзкого оппонента.

Статистика для ставок

«Ларианцы» победили в 3 своих последних матчах

«Комо» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Комо» твердо намерен запрыгнуть в тройку, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и «ларианцы» еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах.

Ставка: Победа «Комо» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20