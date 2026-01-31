1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск.
«Комо»
Турнирное положение: «Ларианцы» проводят шикарный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Комо» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларианцы» одолели «Фиорентину» (3:1).
До того команда смела с газона «Торино» (6:0). Да и поединок с «Лацио» завершился уверенным успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Комо» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ларианцы» нынче находятся на подъеме. Команда победила 3 раза подряд.
Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ларианцы» мотивированы продолжить свой победный путь.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» уступили «Юниону» (0:1).
До того команда учинила разгром «Парме» (4:9). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетика» (2:3).
При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бергамаски» в последних поединках не особенно преуспевали. Команда не блещет стабильностью результатов.
При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда имеет качественный подбор игроков.
«Бергамаски» еще не полностью восстановились от выезда в Бельгию. Тем не менее, в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бергамаски» уж точно не боятся дерзкого оппонента.
Статистика для ставок
- «Ларианцы» победили в 3 своих последних матчах
- «Комо» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Комо» твердо намерен запрыгнуть в тройку, так что ждем от команды острых атак.
Номинальные гости крайне нестабильны, да и «ларианцы» еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах.
Ставка: Победа «Комо» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20