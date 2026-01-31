Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

Ролан Гусев (главный тренер «Динамо») globallookpress.com

«В чемпионате "Динамо" в этом году уже точно ни за что не поборется. Очень уже отстали. Не получилось, не задалось. Слишком тяжело будет подняться. Так бывает иногда. Думаю, что будет восьмое‑девятое или десятое место в этот раз в чемпионате. Кубок? Уверен, что будут стараться. Есть возможность побороться. Дай бог, чтобы получилось выйти в суперфинал турнира», — приводит слова Терехина «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.