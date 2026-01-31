Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

Ролан Гусев (главный тренер «Динамо») globallookpress.com

«В чемпионате "Динамо" в этом году уже точно ни за что не поборется.  Очень уже отстали.  Не получилось, не задалось.  Слишком тяжело будет подняться.  Так бывает иногда.  Думаю, что будет восьмое‑девятое или десятое место в этот раз в чемпионате.  Кубок?  Уверен, что будут стараться.  Есть возможность побороться.  Дай бог, чтобы получилось выйти в суперфинал турнира», — приводит слова Терехина «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.