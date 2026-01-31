В матче 24-го тура АПЛ на «Элланд Роуд» сойдутся «Лидс» и «Арсенал». Поединок запланирован на 31 января 18:00 мск.
Беспроигрышная серия «Арсенала» подошла к концу. В прошлом туре «канониры» на своем поле проиграли «Манчестер Юнайтед» 2:3, что позволило «Ман Сити» сократить отставание до 4 очков в гонке за лидерство.
Тем не менее команда Микеля Артеты все еще лидер АПЛ. У нее наименьшее число поражений, но она не побеждает уже 3 тура, поэтому будет стремиться прервать серию. «Лидс» — соперник непростой. Это знают и МЮ (1:1), и «Ливерпуль» (0:0), и «Ньюкасл» (3:4). На своем поле «павлины» проиграли только 2 из 11 матчей в этом сезоне, так что «Арсеналу» придется постараться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.70.
- Котировки букмекеров: 6.00 на победу «Лидса», 4.10 на ничью, 1.56 на победу «Арсенала».
- Прогноз ИИ: встреча завершится без голов со счетом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.