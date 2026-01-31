Матче 20-го тура чемпионата Германии «Гамбург» примет «Баварию» на «Фолькпаркштадион». Игра состоится 31 января в 20:30 мск.

Многострадальный «Гамбург», который в этом сезоне борется за выживание, не может выиграть уже 5 матчей подряд. Сегодня у хозяев есть все шансы на продолжение серии, так как «Бавария» редко прощает ошибки своим соперникам.

Да, «мюнхенцы» в прошлом туре и сами оступились, проиграв 1:2 «Аугсбургу», да еще и дома. Однако команда Венсана Компани выиграла 16 из 19 матчей турнира и забила уже 72 мяча. А учитывая прошлый результат, «Звезда Юга» явно может сильно потрепать оппонента.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Коэффициенты букмекеров: 8.60 на победу «Гамбурга», 6.00 на ничью, 1.30 на победу «Баварии».

Прогноз ИИ: победа «Баварии» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Гамбург» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

