31 января в игре 20-го тура чемпионата Германии сыграют «Гамбург» и «Бавария». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» идет на 14-м месте в чемпионате Германии, имея в активе 19 баллов при четырех победах, шести матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 17:27.

Последние матчи: в своем последнем матче «Гамбург» поделил очки в поединке против «Санкт-Паули». Команды не смогли за 90 минут забить голов.

Ранее клуб вновь сыграл вничью. На этот раз с «Боруссией» М (0:0) и проиграл с минимальным счетом «Фрайбургу» (1:2). Отметим, что команда идет на серии из пяти матчей без побед: три ничьи и два поражения.

Не сыграют: травмированы — Юссуф Поульсен, Абубака Сумаоро, Фернандо Дикес, Фабио Бальде и Александер Рёссинг-Лелесиит. Дисквалифицирован Жан-Люк Домп.

Состояние команды: кризис «Гамбурга» в последних матчах можно объяснить травмами, однако и отметим, что клуб на этом отрезке продолжает показывать неплохую игру в обороне. При этом команда забивает по сезону меньше гола за один матч.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» является лидером Бундеслиги. Команда немного сбавила темп в последних играх, однако с 50 очками мюнхенцы имеют солидный отрыв от второго места.

«Бавария» одержала 16 побед, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. По сезону клуб забил 72 мяча, пропустив 16 в свои ворота.

Последние матчи: в последнем матче «Бавария» смогла обыграть ПСВ в 8-м матче Лиги чемпионов со счетом 2:1. Немецкий клуб смог выйти сразу в 1/8 финала со второго места общего этапа.

Ранее «Бавария» проиграл в Бундеслиге «Аугсбургу» со счетом 1:2, потерпев первое поражение в чемпионате. Также был обыгран «Юнион» в ЛЧ со счетом 2:0 и разгромлен «РБ Лейпциг» со счетом 5:1.

Не сыграют: травмированы — Рафаэл Геррейру, Конрад Лаймер и Йосип Станишич.

Состояние команды: «Бавария» забила больше всех в чемпионате (72) и пропустила меньше всех (16). Команда под руководством Венсана Компани рвется к очередному чемпионству, однако на этом пути клуб делится благородно очками. Сделают ли мюнхенцы подарок в этом матче?

Статистика для ставок

«Бавария» забивает в каждом матче этого сезона

«Гамбург» одержал всего одну победу в семи матчах

в матче первого круга «Бавария» разгромила «Гамбург» со счетом 5:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 6.40, победа «Гамбурга» — в 8.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 2.63.

Прогноз: Сыграем на очевидном. Верим в победу «Баварии» с форой (-2). Мюнхенцы готовы придавить грузом мастерства своего соперника.

Ставка: Фора «Баварии» (-2) в матче за 2.14.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на голы только от одной из команд. Клубы забивают часто, но фаворит вполне может закрыть соперника.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.25.