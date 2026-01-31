В субботу, 31 января, «Гамбург» примет «Баварию» в рамках 20-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Внимательно обороняется «Гамбург».

18' Инициатива всецело у «Баварии».

16' Удар Гнабри из-за пределов штрафной «Гамбурга», мяч угодив в одного из защитников хозяев на угловой «Баварии» улетел.

15' Ленарт Карл бил с близкого расстояния из пределов штрафной «Гамбурга», классный сейв совершил вратарь Даниэл Хойер.

14' Удар Олисе из пределов штрафной «Гамбурга», успел сложиться вратарь Хойер и мяч отразить.

13' Удар Гнабри из-за пределов штрафной «Гамбурга», мяч выше ворот полетел.

Статистика матча 2 Удары мимо 1 34 Владение мячом 66 1 Угловые удары 0 0 Фолы 1

11' Повреждение у Кейна, сидин на газоне нападающий «Баварии».

10' Майкл Олисе упал в штрафной «Гамбурга» после контакта в ногах с защитником хозяев Эльфадли, но судья пенальти не ставит.

09' Позиционная атака «Баварии».

08' Удар Мухайма из-за пределов штрафной «Баварии», мяч мимо створа пролетел.

06' Вушкович головой скидывал вдоль ворот «Баварии», но партнёров на траектории полета мяча не оказалось.

05' Быстрая атака «Гамбурга», после прострела в штрафную «Баварии» Виейра пытался поразить цель, мяч от ноги защитника гостей на угловой улетел.

04' Медицинская бригада «Гамбурга» оказывает вратарю Даниэлю Хойеру помощь прямо на поле.

03' Накрыл с фолом вратаря «Гамбурга» Хойера нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

02' Мяч под контролем футболистов «Баварии», пока в середине поля развивается атака гостей.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Баварии».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, вмещающем 57 000 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Харм Осмерс из Ганновера.

Стартовые составы команд

«Гамбург»: Хойер, Вушкович, Мухайм, Микельбренси, Эльфадли, Капальдо, Ремберг, Локонга, Виейра, Джатта, Кёнигсдёрффер.

«Бавария»: Нойер, Джэ, Станишич, Юпамекано, Дэвис, Карл, Киммих, Павлович, Олисе, Кейн, Гнабри.

«Гамбург»

«Гамбург» идет на 14-м месте в чемпионате Германии, имея в активе 19 баллов при четырех победах, шести матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 17:27. В своем последнем матче «Гамбург» поделил очки в поединке против «Санкт-Паули». Команды не смогли за 90 минут забить голов. Ранее клуб вновь сыграл вничью. На этот раз с «Боруссией» М (0:0) и проиграл с минимальным счетом «Фрайбургу» (1:2). Отметим, что команда идет на серии из пяти матчей без побед: три ничьи и два поражения.

Кризис «Гамбурга» в последних матчах можно объяснить травмами, однако и отметим, что клуб на этом отрезке продолжает показывать неплохую игру в обороне. При этом команда забивает по сезону меньше гола за один матч. Травмированы — Юссуф Поульсен, Абубака Сумаоро, Фернандо Дикес, Фабио Бальде и Александер Рёссинг-Лелесиит. Дисквалифицирован Жан-Люк Домп.

«Бавария»

«Бавария» является лидером Бундеслиги. Команда немного сбавила темп в последних играх, однако с 50 очками мюнхенцы имеют солидный отрыв от второго места. «Бавария» одержала 16 побед, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. По сезону клуб забил 72 мяча, пропустив 16 в свои ворота. в последнем матче «Бавария» смогла обыграть ПСВ в 8-м матче Лиги чемпионов со счетом 2:1. Немецкий клуб смог выйти сразу в 1/8 финала со второго места общего этапа. Ранее «Бавария» проиграл в Бундеслиге «Аугсбургу» со счетом 1:2, потерпев первое поражение в чемпионате. Также был обыгран «Юнион» в ЛЧ со счетом 2:0 и разгромлен «РБ Лейпциг» со счетом 5:1.

«Бавария» забила больше всех в чемпионате (72) и пропустила меньше всех (16). Команда под руководством Венсана Компани рвется к очередному чемпионству, однако на этом пути клуб делится благородно очками. Сделают ли мюнхенцы подарок в этом матче? Травмированы — Рафаэл Геррейру, Конрад Лаймер и Йосип Станишич.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч в рамках Бундеслиги. 13-го сентября в Мюнхене победила «Бавария» со счетом 5:0.

За всю историю команды сыграли между собой 122 матча. В 77 играх победила «Бавария», в 21 «Гамбург», оставшиеся 24 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.14