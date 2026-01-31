После этого матча «Алавес» занимает 10-е место в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 5-й строчке (34).

В составе «Алавеса» отличились Антонио Бланко на 27-й минуте и Лукас Бое на 71-й минуте.

У хозяев единственный гол забил Роберто Фернандес на 15-й минуте.

«Алавес» одержал победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.

