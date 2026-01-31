«Алавес» одержал победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.
У хозяев единственный гол забил Роберто Фернандес на 15-й минуте.
В составе «Алавеса» отличились Антонио Бланко на 27-й минуте и Лукас Бое на 71-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:2АлавесВитория
1:0 Роберто Фернандес 15' 1:1 Антонио Бланко 27' 1:2 Лукас Бое 71'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Клеменс Ридель (Рубен Санчес 79'), Фернандо Калеро (Мигель Рубио 84'), Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа, Урко Гонсалес (Шарль Пикель 84'), Эдуардо Экспозито, Рамон Терратс (Тайрис Долан 57'), Роберто Фернандес, Жофре Каррерас (Пере Милья 57')
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Юссеф Энрикес 62'), Хон Пачеко, Хонни Отто, Карлос Аленья, Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Калебе, Карлос Бенавидес (Факундо Гарсес 46'), Лукас Бое, Тони Мартинес (Хон Гуриди 74')
Жёлтая карточка: Виктор Парада 40' (Алавес)
После этого матча «Алавес» занимает 10-е место в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 5-й строчке (34).