30 января в 22-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Эспаньол» и «Алавес». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» после 21-го тура испанской Ла Лиги имеет 34 балла в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает пятую позицию, что в зоне континентальных турниров (топ-6), с отрывом в два очка от седьмого места, а также с отставанием в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 21-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Валенсии» (2:3).
Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата каталонский коллектив также остался без баллов, когда теперь в домашних стенах проиграл «Жироне» (0:2).
Не сыграют: травмирован — Пуадо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Эспаньол» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.
Пере Милья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 21-го тура испанской Ла Лиги имеет 22 балла в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 15-е место с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием только в один пункт от вышестоящей «Валенсии».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал неожиданную победу над «Бетисом» (2:1).
Перед этим в прошлом туре Ла Лиги баскский коллектив уже остался без очков, когда теперь на выездной арене потерпел поражение от «Атлетико» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмирован — Суарес, по решению тренера — Диас и Мараш, дисквалифицирован — Гарсес.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» трижды проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Карлос Висенте — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Эспаньол» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Эспаньол» проиграл
- в трех последних выездных матчах «Алавес» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.10, выигрыш «Алавеса» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.
Прогноз: в трех последних выездных матчах гости проиграли. Также они проиграли и в четырех из шести последних поединков против этого соперника.
И хотя в четырех последних матчах хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе, и при этом играют дома.
Ставка: «Эспаньол» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Алавеса».
Ставка: обе команды забьют за 2.10