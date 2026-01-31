Форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема твердо намерен зимой покинуть свой клуб.

Карим Бензема
Карим Бензема globallookpress.com

По данным инсайдера Экрема Конура, 38-летний нападающий станет футболистом турецкого «Бешикташа».

«Аль-Иттихаду» достанется от его нового клуба € 3 млн за расторжение контракта с футболистом.  Сейчас стороны согласовывают последние условия сделки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бензема отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2026 года.

В этом сезоне француз сыграл за «Аль-Иттихад» 21 матч и забил в них 16 голов.