Форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема твердо намерен зимой покинуть свой клуб.
По данным инсайдера Экрема Конура, 38-летний нападающий станет футболистом турецкого «Бешикташа».
«Аль-Иттихаду» достанется от его нового клуба € 3 млн за расторжение контракта с футболистом. Сейчас стороны согласовывают последние условия сделки.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бензема отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2026 года.
В этом сезоне француз сыграл за «Аль-Иттихад» 21 матч и забил в них 16 голов.