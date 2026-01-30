Бывший гендиректор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о перспективах российского полузащитника Дениса Макарова, на днях перешедшего из столичного клуба в турецкий «Кайзериспор».

Денис Макаров globallookpress.com

«У него здесь не было перспективы: в "Динамо" он не сошелся во взглядах с главным тренером Гусевым. Спортивные качества здесь не на первом месте: главная причина — конфликт интересов. Если сложилась такая ситуация, если командой руководит человек, которому он не доверяет и который не доверяет ему, какой смысл оставаться?

Сможет он заиграть в Турции? Наши футболисты там играют — вроде что‑то получается. Чемпионат Турции не сильнее нашего. Когда мы участвовали в еврокубках, считаю, что наш чемпионат был лучше, чем турецкий. А сейчас примерно равные по силе. Так что, думаю, всё у него должно там получиться», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «бело‑голубых», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.