Шотландский «Селтик» дома уверенно переиграл голландский «Утрехт» со счетом 4:2 и пробился в плей-офф Лиги Европы.

Бенжамен Нигрен
Бенжамен Нигрен globallookpress.com

Голы в составе победителей забивали Бенжамен Нигрен (6-я), Арне Энгельс(19-я), Остон Трасти (66-я) и еще один гол был забит в результате автогола Ника Виргевера на 10-й минуте.

В составе гостей отличились Дани де Вит(44-я) и Адриан Блейк(62-я).

Результат матча

СелтикЛига Европы. Этап лигиСелтик4:2УтрехтУтрехтУтрехт
1:0 Беньямин Нюгрен 6' 2:0 Арне Энгелс 19' пен. 2:1 Дани де Вит 44' 2:2 Эдриан Блейк 62' 3:2 Остон Трасти 66'
Селтик:  Каспер Шмейхель,  Колби Донован,  Остон Трасти,  Лиам Скэйлз,  Киран Тирни,  Арне Энгелс (Люк Маккован 78'),  Каллум Макгрегор,  Беньямин Нюгрен,  Ян Хён-дзюн (Паулу Бернарду 78'),  Дайдзэн Маэда (Джеймс Форрест 68'),  Sebastian Tounekti (Келечи Ихеаначо 68')
Утрехт:  Майк ван дер Хорн,  Дерри Мёркин (Джан Боздоган 61'),  Ник Виргевер,  Майк ван дер Хорн,  Никлас Вестерлунн,  Дани де Вит,  Алонзо Тим Энгванда-Онжена,  Гейвай Зехиел (Rafik El Arguioui 86'),  Эдриан Блейк (Дэйв ван ден Берг 86'),  Мигель Родригес (Суфьян Эль-Каруани 61'),  Йоанн Катлин
Жёлтые карточки:  Ян Хён-дзюн 33' (Селтик),  Арне Энгелс 39' (Селтик)

Благодаря этой победе «Селтик» набрал 11 очков и будет играть в плей-офф.  «Утрехт» (1) в подвале турнирной таблицы.