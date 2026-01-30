Шотландский «Селтик» дома уверенно переиграл голландский «Утрехт» со счетом 4:2 и пробился в плей-офф Лиги Европы.
Голы в составе победителей забивали Бенжамен Нигрен (6-я), Арне Энгельс(19-я), Остон Трасти (66-я) и еще один гол был забит в результате автогола Ника Виргевера на 10-й минуте.
В составе гостей отличились Дани де Вит(44-я) и Адриан Блейк(62-я).
Результат матча
СелтикЛига Европы. Этап лиги4:2УтрехтУтрехт
1:0 Беньямин Нюгрен 6' 2:0 Арне Энгелс 19' пен. 2:1 Дани де Вит 44' 2:2 Эдриан Блейк 62' 3:2 Остон Трасти 66'
Селтик: Каспер Шмейхель, Колби Донован, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни, Арне Энгелс (Люк Маккован 78'), Каллум Макгрегор, Беньямин Нюгрен, Ян Хён-дзюн (Паулу Бернарду 78'), Дайдзэн Маэда (Джеймс Форрест 68'), Sebastian Tounekti (Келечи Ихеаначо 68')
Утрехт: Майк ван дер Хорн, Дерри Мёркин (Джан Боздоган 61'), Ник Виргевер, Майк ван дер Хорн, Никлас Вестерлунн, Дани де Вит, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Гейвай Зехиел (Rafik El Arguioui 86'), Эдриан Блейк (Дэйв ван ден Берг 86'), Мигель Родригес (Суфьян Эль-Каруани 61'), Йоанн Катлин
Жёлтые карточки: Ян Хён-дзюн 33' (Селтик), Арне Энгелс 39' (Селтик)
Благодаря этой победе «Селтик» набрал 11 очков и будет играть в плей-офф. «Утрехт» (1) в подвале турнирной таблицы.