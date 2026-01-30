Шотландский «Селтик» дома уверенно переиграл голландский «Утрехт» со счетом 4:2 и пробился в плей-офф Лиги Европы.

Бенжамен Нигрен globallookpress.com

Голы в составе победителей забивали Бенжамен Нигрен (6-я), Арне Энгельс(19-я), Остон Трасти (66-я) и еще один гол был забит в результате автогола Ника Виргевера на 10-й минуте.

В составе гостей отличились Дани де Вит(44-я) и Адриан Блейк(62-я).

Результат матча Селтик Лига Европы. Этап лиги 4:2 Утрехт Утрехт 1:0 Беньямин Нюгрен 6' 2:0 Арне Энгелс 19' пен. 2:1 Дани де Вит 44' 2:2 Эдриан Блейк 62' 3:2 Остон Трасти 66' Селтик: Каспер Шмейхель, Колби Донован, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни, Арне Энгелс ( Люк Маккован 78' ), Каллум Макгрегор, Беньямин Нюгрен, Ян Хён-дзюн ( Паулу Бернарду 78' ), Дайдзэн Маэда ( Джеймс Форрест 68' ), Sebastian Tounekti ( Келечи Ихеаначо 68' ) Утрехт: Майк ван дер Хорн, Дерри Мёркин ( Джан Боздоган 61' ), Ник Виргевер, Майк ван дер Хорн, Никлас Вестерлунн, Дани де Вит, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Гейвай Зехиел ( Rafik El Arguioui 86' ), Эдриан Блейк ( Дэйв ван ден Берг 86' ), Мигель Родригес ( Суфьян Эль-Каруани 61' ), Йоанн Катлин Жёлтые карточки: Ян Хён-дзюн 33' (Селтик), Арне Энгелс 39' (Селтик)

Статистика матча 5 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 52 Владение мячом 48 9 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 12 Фолы 7

Благодаря этой победе «Селтик» набрал 11 очков и будет играть в плей-офф. «Утрехт» (1) в подвале турнирной таблицы.