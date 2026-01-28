29 января в матче восьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Селтик» и «Утрехт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» с восемью очками в активе занимает 24-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отрывом в один балл от 25-й позиции.

Команда после 23-х туров шотландского первенства находится на третьей строчке с отставанием в семь баллов от лидирующего «Хартс», а также в пять пунктов от второго в таблице «Рейнджерс».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле упустил победу над тем же «Хартсом» (2:2).

Ранее коллектив также не смог выиграть, когда в седьмом туре основного этапа Лиги Европы снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Болоньей» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Картер-Викерс, Джонстон, Жота, Османд, Монтгомери и Саракки, дисквалифицированы — Хататэ

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» выиграл только три раза при двух поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выиграш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рэо Хататэ — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» с одним баллом занимает 34-ю строчку и уже лишилась всяческих шансов на выход в стыковые игры Лиги Европы.

Команда после 19-ти поединков нидерландского первенства находится на 11-й позиции с отставанием в семь очков зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-я строчки).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от «Спарты» Роттердам (0:1).

Перед этим в седьмом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также оказался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Генку» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмирован — Мин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только проигрывал.

Это говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мигель Родригес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Селтика» забивали больше 3,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Селтик» не выиграл

в 11-ти из 14-ти последних матчей «Утрехта» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Утрехта» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в 11-ти из 14-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев поля.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних домашних матчах «Селтика».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40