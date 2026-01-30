В 8-м туре общего этапа Лиги Европы швейцарский «Базель» потерпел домашнее поражение от чешской «Виктории» Пльзень со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил 18-летний Иржи Панош на 39-й минуте.

Результат матча

Базель Базель 0:1 Виктория П Пльзень

0:1 Иржи Панош 39'

Базель: Марвин Хиц ( Мирко Сальви 46' ), Кевин Рюгг, Флавьюс Данильюк, Доминик Шмид ( Мусса Сиссе 64' ), Дион Кацури, Коба Куандреди ( Лео Леруа 57' ), Шердан Шакири, Албиан Аети, Jonas Adjei Adjetey, Benie Traore ( Джереми Агбонифо 57' ), Philipas Otele

Виктория П: Флориан Вигеле, Мерхас Доски, Вацлав Емелка, Сампсон Дью, Иржи Панош ( Денис Вишинский 64' ), Шейк Суаре, Томаш Ладра, Лукаш Черв, Амар Мемич, Матей Валента ( Кристоф Кабонго 79' ), Spacil

Жёлтые карточки: Jonas Adjei Adjetey 33', Кевин Рюгг 43' — Сампсон Дью 68'