В 8-м туре общего этапа Лиги Европы швейцарский «Базель» потерпел домашнее поражение от чешской «Виктории» Пльзень со счетом 0:1.
Единственный мяч в этой встрече забил 18-летний Иржи Панош на 39-й минуте.
Результат матча
БазельБазель0:1Виктория ППльзень
0:1 Иржи Панош 39'
Базель: Марвин Хиц (Мирко Сальви 46'), Кевин Рюгг, Флавьюс Данильюк, Доминик Шмид (Мусса Сиссе 64'), Дион Кацури, Коба Куандреди (Лео Леруа 57'), Шердан Шакири, Албиан Аети, Jonas Adjei Adjetey, Benie Traore (Джереми Агбонифо 57'), Philipas Otele
Виктория П: Флориан Вигеле, Мерхас Доски, Вацлав Емелка, Сампсон Дью, Иржи Панош (Денис Вишинский 64'), Шейк Суаре, Томаш Ладра, Лукаш Черв, Амар Мемич, Матей Валента (Кристоф Кабонго 79'), Spacil
Жёлтые карточки: Jonas Adjei Adjetey 33', Кевин Рюгг 43' — Сампсон Дью 68'
«Виктория» в итоге набрала 14 очков, заняв 14-ю строчку, что позволило ей выйти в плей-офф. «Базель» (6) — 30-й.