Российский вратарь «ПСЖ»Матвей Сафонов поделился своими мыслями о решении главного тренера команды Луиса Энрике поставить его в стартовый состав на матч 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ньюкасла» вместо Люка Шевалье.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я думаю, объяснять тут нечего. В команде каждый уверен в себе и показывает себя с лучшей стороны на каждой тренировке», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась вничью со счетом 1:1. «ПСЖ» завершила общий этап Лиги чемпионов на 11-й строчке. «Ньюкасл» оказался на 12-м месте. Оба коллектива сыграют на стадии стыковых матчей.