Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об увеличении числа национальных команд на чемпионате мира 2026-го года.

Трофей чемпионата мира globallookpress.com

«На чемпионате мира в этот раз будет слишком много команд, это может стать минусом для турнира. Условные Испания и Германия разгромят Кюрасао, но это не вызовет интерес у публики.

Мне не очень нравится увеличение числа команд, оно убьет интригу. При том, что все любят чемпионат мира за сенсации и непредсказуемость», — сказал Канчельскис «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что чемпионат мира 2026-го года состоится с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.