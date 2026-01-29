«Байер» одолел «Вильярреал» (3:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе немецкой команды дублем отметился Малик Тилльман, отличившись на 12-й и 35-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет Алехандро Гримальдо на 57-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен3:0ВильярреалВильярреал
1:0 Малик Тилльман 12' 2:0 Малик Тилльман 35' 3:0 Алехандро Гримальдо 57'
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Луак Баде, Алехандро Гримальдо (Эдмон Тапсоба 89'), Роберт Андрих, Эсекиэль Фернандес, Алейш Гарсия (Эксекиэль Паласиос 70'), Лукас Васкес (Артур 62'), Малик Тилльман, Ибрахим Маца (Эрнест Поку 70'), Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 62')
Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона, Рафа Марин, Пау Наварро, Томас Парти (Жорж Микаутадзе 46'), Сантьяго Комесанья (Пап Гуй 83'), Тажон Бушанан (Hugo Lopez 46'), Ренато Вейга, Николя Пепе (Daniel Budesca 69'), Тани Олувасейи, Alassane Diatta (Даниэль Парехо 66')
Жёлтые карточки: Пау Наварро 45+1' (Вильярреал), Рафа Марин 52' (Вильярреал), Николя Пепе 56' (Вильярреал)
«Байер» занял 16-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. Немецкая команда пробилась в 1/16 финала.
«Вильярреал» расположился на предпоследней 35-й позиции с 1-м баллом в копилке, завершив свое выступление на турнире.