Полузащитник «Кайзериспора» Денис Макаров высказался о своем переходе в турецкий клуб из московского «Динамо».

Денис Макаров
Денис Макаров globallookpress.com

«Турнирное положение клуба меня не смущало.  Наоборот, это интересный вызов.  Для меня в первую очередь важно играть, приносить пользу.  В таких тяжёлых ситуациях как раз и проявляется характер каждого футболиста.  Нет, не смущало.  Сегодня здесь два матча выигрываешь — и поднимаешься в таблице, все находятся близко.  Сейчас идут тяжёлые соперники, но это не так важно.  У нас ещё есть 15 игр, где можно заработать там 45 очков — образно, если всё выиграть.  Поэтому меня турнирная таблица не смущает.  Я приехал сюда играть в футбол и получать новые знания.  Тем более чемпионат Турции очень высокого уровня.  Против таких соперников, как "Галатасарай", "Фенербахче", не только очень интересно играть, но и можно учиться, прогрессировать», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.