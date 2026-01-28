Полузащитник «Кайзериспора» Денис Макаров высказался о своем переходе в турецкий клуб из московского «Динамо».

Денис Макаров globallookpress.com

«Турнирное положение клуба меня не смущало. Наоборот, это интересный вызов. Для меня в первую очередь важно играть, приносить пользу. В таких тяжёлых ситуациях как раз и проявляется характер каждого футболиста. Нет, не смущало. Сегодня здесь два матча выигрываешь — и поднимаешься в таблице, все находятся близко. Сейчас идут тяжёлые соперники, но это не так важно. У нас ещё есть 15 игр, где можно заработать там 45 очков — образно, если всё выиграть. Поэтому меня турнирная таблица не смущает. Я приехал сюда играть в футбол и получать новые знания. Тем более чемпионат Турции очень высокого уровня. Против таких соперников, как "Галатасарай", "Фенербахче", не только очень интересно играть, но и можно учиться, прогрессировать», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.