Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о переходе полузащитника Дениса Макарова из московского «Динамо» в «Кайзериспор».

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Ему дали понять, что на него не рассчитывают в "Динамо". Нужно было искать клубы. Думаю, что для него это неплохой вариант. Турецкий чемпионат достаточно приличного уровня, и здесь все будет зависеть от него самого. Для него это новый вызов», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «бело‑голубых», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.