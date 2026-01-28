Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о нынешнем составе московского клуба.

Владимир Быстров globallookpress.com

«У "Спартака" и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму. Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает. "Спартаку", наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Возобновление сезона в чемпионате России запланировано на конец февраля.