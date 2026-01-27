Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал уход Дениса Макарова из столичного «Динамо» в турецкий «Кайзериспор».

Денис Макаров globallookpress.com

«У руководства и болельщиков "Динамо" были большие ожидания от Макарова. Но чтобы играть в составе "бело‑голубых", нужна стабильность. Отдельные отрезки у Дениса были хорошие, но нет, он часто дремлет, злоупотребляет владением мяча, не хватает ему тонкости. Игрок вроде и неплохой, ты ждешь, что он будет прибавлять, а он доходит до определенного уровня и дальше прогресса не видно. А когда ты долгое время не играешь, начинаешь чувствовать не в своей тарелке. Может, "Кайсериспору" он поможет подняться со дна таблицы», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «бело‑голубых», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.