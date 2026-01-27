Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Соответствует ли Саусь уровню "Спартака"? Со "Спартаком" давно многое что непонятно. Какие футболисты приходят и за сколько, какие футболисты уходят и за сколько. Это вопросы, покрытые тайной и непониманием. Посмотрим, как приживется новый футболист и принесет ли он пользу. Презентация была оригинальная, но все это — шум вокруг результатов. Если будут результаты — скажут, что селекционер и спортивный директор нашли правильного футболиста. Если нет, то будут вопросы, кого привезли в очередной раз.

Надо смотреть в долгой перспективе и в топ‑команде. Все футболисты могут, как выстрелить на высоком уровне, так и ничего не показать. Смена команды — конечно, стресс, новая мотивация для него. Самое главное, чтобы Саусь понимал это, а не праздновал подписание хорошего контракта и не сбавлял к себе требования, здесь все покажет время», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

26 января «Спартак» объявил о трансфере Сауся из калининградской «Балтики». С игроком был подписан контракт до 2030-го года.

Полузащитник в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.