Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проблемах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

Напомним, что в 23-м туре английской Премьер-лиги «мерсисайдцы» уступили «Борнмуту» со счетом 2:3.

«Они выглядели уязвимыми, и я должен сказать, что первое, о чем я подумал, когда смотрел матч, мне показалось, что они выглядят мягковато. Они были слишком мягкими в некоторых эпизодах, это не в их духе. Мне показалось, что они потеряли остроту при атаках и стали мягче в обороне, против них легче играть, и для них это серьезная проблема. Если "Ливерпуль" не возьмет себя в руки, то потеряет авторитет, завоеванный благодаря чемпионству в прошлом году. Это должно измениться.

Они проиграли борьбу за Гехи. Они не сделали того, что должны были сделать с точки зрения бизнеса, так что, возможно, эта мягкость сохранится. Это на них не похоже. Я не назвал бы их нытиками на поле, но, глядя на них, возникает ощущение, что с ними плохо обошлись — им нужно избавиться от этого, если это развивается внутри команды.

Я не куплюсь на то, что услышал на неделе в некоторых интервью от людей из "Ливерпуля", включая тренера, в которых этот сезон называли переходным. Нет, забудьте, я не желаю это слышать. Этот сезон не должен был стать переходным. Летом вы потратили на трансферы 450 миллионов фунтов, чтобы выиграть титул во второй раз подряд. Давайте не будем переписывать историю и то, где вы были в начале сезона и что говорили все, включая людей, не имеющих отношения к "Ливерпулю".

Экитике, Виртц, Исак, Фримпонг, Керкез. Это было не трансферное окно переходного сезона, а пополнение очень стабильной чемпионской команды с такими игроками, как Салах и ван Дейк, с которыми продлили контракты, с такими игроками, как Макаллистер и Гравенберх в полузащите, с Конате в центре обороны, Алиссоном в воротах. Это не было перестройкой», — сказал Невилл Sky Sports.

После 23-х туров «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 36 очками в активе.