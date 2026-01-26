Благодаря этой победе «Страсбург» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Лилль» с 32 баллами остался на пятой строчке.

Авторами точных ударов в составе победителей стали Роберто Паничелли, Хулио Энсисо и Мартиаль Годо , который отметился дублем. За хозяев гол престижа забил Матиас Фернандес-Прадо .

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на выезде разгромил «Лилль» со счетом 4:1.

Футбол•Сегодня 00:36 «Лилль» — «Страсбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 03:21 «Марсель» сбил «Ланс» с вершины таблицы: команда Де Дзерби закрепилась в тройке

Футбол•Вчера 01:06 «Марсель» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 23:51 «Осер» — «ПСЖ»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•Вчера 12:48 Эндрю Робертсон — легенда «Ливерпуля»: переход в «Тоттенхэм» станет концом целой эпохи

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•23/01/2026 18:28 «Тайный» полузащитник «МЮ» и Стерлинг в «Наполи»: пять трансферов января, в которые трудно поверить

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Выбор читателей

Футбол•20/01/2026 18:30 Наполеон бы одобрил: Арбелоа — тот самый «везучий генерал», который спасет сезон «Реала»?

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Футбол•21/01/2026 01:49 Полярная пощёчина для Гвардиолы: «Будё-Глимт» оформил сенсацию сезона против «Сити»

Футбол•17/01/2026 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Самое интересное

Футбол•19/12/2025 13:51 Время заявить о себе: Андерсон, Дэвид и еще три игрока, готовых блеснуть на ЧМ‑2026

Футбол•18/12/2025 16:24 Вдали от дома: почему американцы и британцы болеют за «немодные» немецкие клубы

Игры•18/12/2025 21:30 Режим карьеры FC 26: топ-5 команд под разные варианты прохождения

Футбол•18/12/2025 13:29 Застывшие в бронзе: самые удачные и провальные статуи футбольных звезд