В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на выезде разгромил «Лилль» со счетом 4:1.
Авторами точных ударов в составе победителей стали Роберто Паничелли, Хулио Энсисо и Мартиаль Годо, который отметился дублем. За хозяев гол престижа забил Матиас Фернандес-Прадо.
Результат матча
ЛилльЛилль0:4СтрасбургСтрасбург
0:1 Хоакин Паникелли 25' 0:2 Хулио Энсисо 26' 0:3 Марсьяль Годо 58' 0:4 Марсьяль Годо 72'
Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос (Тома Мёнье 69'), Айсса Манди (Калвин Вердонк 69'), Натан Нгой, Шансель Мбемба, Ромен Перро (Сориба Диауне 69'), Айюб Буадди, Этан Мбаппе (Мариус Брохольм 88'), Оливье Жиру (Фелиш Коррея 80'), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Мамаду Сарр, Гела Дуэ, Самир эль Мурабет (Абдул Уаттара 62'), Хоакин Паникелли (Жессим Яссин 87'), Марсьяль Годо, Хулио Энсисо (Себастиан Нанаси 76'), Диегу Морейра (Самуэль Амо-Амейо 76'), Mike Penders
Жёлтые карточки: Айюб Буадди 36', Ромен Перро 63' — Гела Дуэ 36', Самир эль Мурабет 55'
Благодаря этой победе «Страсбург» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Лилль» с 32 баллами остался на пятой строчке.