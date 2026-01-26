Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании сохранить полузащитника Даниила Пруцева.

Даниил Пруцев globallookpress.com

Напомним, что «железнодорожники» арендовали футболиста у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

«Насколько реально выкупить Пруцева у "Спартака"? Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен "Локомотиву". Дальше это вопрос уже переговорного процесса.

"Спартак" хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в "Локомотиве"? Да, это была твердая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в "Локомотиве". Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив. Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах», — сказал Галактионов на ютуб-канале «Это футбол, брат! ».

В нынешнем сезоне Пруцев провел за «Локомотив» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.