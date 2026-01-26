Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании сохранить полузащитника Даниила Пруцева.

Даниил Пруцев
Даниил Пруцев globallookpress.com

Напомним, что «железнодорожники» арендовали футболиста у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

«Насколько реально выкупить Пруцева у "Спартака"?  Мы бы этого хотели.  У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен "Локомотиву".  Дальше это вопрос уже переговорного процесса.

"Спартак" хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в "Локомотиве"?  Да, это была твердая позиция игрока.  Мы с Даней разговаривали на эту тему.  Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в "Локомотиве".  Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив.  Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах», — сказал Галактионов на ютуб-канале «Это футбол, брат!  ».

В нынешнем сезоне Пруцев провел за «Локомотив» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.