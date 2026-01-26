Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем статусе в РПЛ. Форвард ответил на вопрос, можно ли считать его лучшим игроком чемпионата.

«Не мне решать, но свой вклад я, безусловно, внёс. В каких-то компонентах отдельные нападающие были сильнее меня, однако если рассматривать всё в комплексе — пользу для команды и результативность, то, думаю, немногие могут со мной сравниться. Я не только достаточно регулярно забиваю по меркам российского футбола, но и отдаю большое количество голевых передач. Сомневаюсь, что многие форварды могут этим похвастаться», — цитирует Дзюбу «РИА Новости Спорт».

Всего за карьеру в РПЛ Дзюба провёл 460 матчей, в которых отметился 174 забитыми мячами и 107 результативными передачами.