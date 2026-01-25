12 января испанский специалист покинул мадридский «Реал». Также он тренировал леверкузенский «Байер», который привел к победе в Бундеслиге.

«Ливерпуль» в свою очередь горит желанием назначить Хаби Алонсо вместо Арне Слота, которым не очень довольны боссы клуба.

По данным источника, 44-летний специалист готов возглавить мерсисайдцев, за которых провел несколько успешных сезонов в качестве игрока (2004-2009).

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, Хаби Алонсо и английский «Ливерпуль» провели успешные переговоры между собой.

