В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» будет принимать «Эспаньол». Встреча команд состоится 24 января на стадионе «Месталья», начало в 18:15 мск.
Над «Валенсией» нависает зона вылета. Команда в одном пункте от 18-й строчки. «Бэтмены» явно не хотят туда опускаться и во избежание этого сегодня постараются победить.
«Эспаньолу» чтобы сохранить место в зоне Лиги Европы также сегодня нужна победа, при этом у «попугаев» началась безвыигрышная серия, которая длится уже 3 тура.
«Валенсия» и «Эспаньол» имеют интересную серию противостояний. Команды сыграли вничью в последних шести матчах. Будет ли сегодня выявлен победитель?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Коэффициенты 2.43 на победу «Валенсии», 3.10 на ничью, 3.15 на победу «Эспаньола».:
- Прогноз ИИ: «Эспаньол» выиграет со счетом 2:1.
Трансляция матча
