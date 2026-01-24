В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» будет принимать «Эспаньол». Встреча команд состоится 24 января на стадионе «Месталья», начало в 18:15 мск.

Над «Валенсией» нависает зона вылета. Команда в одном пункте от 18-й строчки. «Бэтмены» явно не хотят туда опускаться и во избежание этого сегодня постараются победить.

«Эспаньолу» чтобы сохранить место в зоне Лиги Европы также сегодня нужна победа, при этом у «попугаев» началась безвыигрышная серия, которая длится уже 3 тура.

«Валенсия» и «Эспаньол» имеют интересную серию противостояний. Команды сыграли вничью в последних шести матчах. Будет ли сегодня выявлен победитель?

