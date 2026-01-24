В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде переиграла «Унион Берлин» со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Эмре Джан на 10-й минуте, удвоил преимущество дортмундцев Нико Шлоттербек на 53-й минуте, а точку в поединке поставил Максимилиан Байер на 84-й минуте.
Результат матча
УнионБерлин0:3Боруссия ДДортмунд
0:1 Эмре Джан 10' пен. 0:2 Нико Шлоттербек 53' 0:3 Максимилиан Байер 84'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте (Андраш Шефер 77'), Йосип Юранович (Стэнли Нсоки 66'), Яник Хаберер (Кристофер Триммель 86'), Рани Хедира, Алёша Кемляйн (Оливер Бёрк 77'), Чон У Ён, Ильяс Анса (Ливан Бурджу 66'), Андрей Илич
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Салих Озкан 90'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча (Филиппо Мане 90'), Эмре Джан (Аарон Ансельмино 69'), Серу Гирасси, Фабиу Силва (Карни Чуквуэмека 79'), Максимилиан Байер, Джоб Беллингем
Жёлтая карточка: Эмре Джан 59' (Боруссия Д)
Победа позволила «Боруссии» набрать 42 очка и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. «Унион Берлин» с 24 баллами идет девятым.