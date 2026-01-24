В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде переиграла «Унион Берлин» со счетом 3:0.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Эмре Джан на 10-й минуте, удвоил преимущество дортмундцев Нико Шлоттербек на 53-й минуте, а точку в поединке поставил Максимилиан Байер на 84-й минуте.

Результат матча Унион Берлин 0:3 Боруссия Д Дортмунд 0:1 Эмре Джан 10' пен. 0:2 Нико Шлоттербек 53' 0:3 Максимилиан Байер 84' Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте ( Андраш Шефер 77' ), Йосип Юранович ( Стэнли Нсоки 66' ), Яник Хаберер ( Кристофер Триммель 86' ), Рани Хедира, Алёша Кемляйн ( Оливер Бёрк 77' ), Чон У Ён, Ильяс Анса ( Ливан Бурджу 66' ), Андрей Илич Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон ( Салих Озкан 90' ), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча ( Филиппо Мане 90' ), Эмре Джан ( Аарон Ансельмино 69' ), Серу Гирасси, Фабиу Силва ( Карни Чуквуэмека 79' ), Максимилиан Байер, Джоб Беллингем Жёлтая карточка: Эмре Джан 59' (Боруссия Д)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 6 Удары мимо 5 56 Владение мячом 44 7 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 10 Фолы 16

Победа позволила «Боруссии» набрать 42 очка и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. «Унион Берлин» с 24 баллами идет девятым.