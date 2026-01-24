«Монако» с 24 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Гавр» (20) — 13-й.

Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Команды так и не смогли порадовать болельщиков голами в этой игре, расписав «сухую» мировую — 0:0.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Гавр» и «Монако» сыграли вничью.

2.05

