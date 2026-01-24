В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Гавр» и «Монако» сыграли вничью.
Команды так и не смогли порадовать болельщиков голами в этой игре, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле все 90 минут.
Результат матча
ГаврГавр0:0МонакоМонако
Гавр: Лоик Него, Аюму Сэко, Аруна Санганте, Янис Зуаи, Симон Эбоног, Люка Гурна-Дуат, Рассул Ндиайе, Феликс Мамбимби (Софьян Буфаль 65'), Алли Саматта (Исса Сумаре 46'), Lionel M'Pasi, Kenny Quetant
Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Ваут Фас (Эрик Дайер 29'), Тило Керер, Кассум Уаттара (Вандерсон 58'), Александр Головин, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Джордж Иленихена (Ансумане Фати 57'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Кассум Уаттара 21' (Монако), Фоларин Балогун 78' (Монако), Тило Керер 85' (Монако)
«Монако» с 24 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Гавр» (20) — 13-й.