Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном усилении «Зенита» перед закрытием зимнего трансферного окна.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Я думаю, что кого-то "Зенит" точно приобретет в это трансферное окно. Команда может, как мы видели по весне, изобретать и наконечником ставить совсем не Соболева.

Я уверен, что "Зенит" кого-то приобретет. Потому что Соболев пока в "Зените" так не феерил, как от него ждали», — сказал Дьяков «Евро-Футбол. Ру».

Ранее «Зенит» объявил о переходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро»

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.