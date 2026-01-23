Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра переходит в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба питерцев.

Матео Кассьерра globallookpress.com

«Футбольные клубы "Зенит" и "Атлетико Минейро" достигли принципиальной договорённости о переходе нападающего в команду из Белу-Оризонти.

"Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле! » — написано в сообщении клуба.

С лета 2022 года Матео играл за «Зенит», проведя 127 матчей во всех турнирах. За это время он забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в € 9 млн.