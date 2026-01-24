Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро активно обсуждает переход в клубы МЛС. Согласно информации журналиста и инсайдера Экрема Конура, лидером в борьбе за бразильского игрока является футбольный клуб «Лос-Анджелес».

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило обновить состав команды, отказавшись от возрастных игроков с высокими зарплатами, таких как Каземиро. Сам полузащитник также считает, что его время в клубе подходит к концу.

22 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Каземиро по завершении сезона. За время выступлений за «красных дьяволов» он сыграл 146 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 13 результативных передач.