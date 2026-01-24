«Фулхэм» с 34 очками теперь идет седьмым, «Брайтон» (30) — 12-й.

В параллельной игре «Фулхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 2:1. На гол Ясина Аяри на 28-й минуте хозяева ответили точными ударами Самуэля Чуквуэзе и Гарри Уилсона .

«Бернли» набрал 15 очков, но остался на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 28 баллами идет 14-м.

Открыли счет в игре лондонцы усилиями Микки ван де Вена . Сравнял результат Аксель Туанзебе , а вперед хозяев вывел Лайл Фостер . Гости спаслись на последней минуте благодаря голу Кристиана Ромеро .

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» не удержал победу над «Тоттенхэмом» — 2:2.

