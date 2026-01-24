В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» не удержал победу над «Тоттенхэмом» — 2:2.
Открыли счет в игре лондонцы усилиями Микки ван де Вена. Сравнял результат Аксель Туанзебе, а вперед хозяев вывел Лайл Фостер. Гости спаслись на последней минуте благодаря голу Кристиана Ромеро.
Результат матча
БёрнлиБёрнли2:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Микки ван де Вен 38' 1:1 Аксель Туанзебе 45+1' 2:1 Лайл Фостер 76' 2:2 Кристиан Ромеро 90'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Аксель Туанзебе, Максим Эстеве, Башир Хамфрис, Кайл Уолкер, Лукас Пирес, Лесли Угочукву, Флорентину Луиш (Джош Лорент 69'), Маркус Эдвардс (Ханнибал Межбри 85'), Джейдон Энтони, Армандо Броя (Лайл Фостер 69')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро (Раду Дрэгушин 90'), Кевин Дансо (Матис Тель 78'), Ксави Симонс, Конор Галлахер (Дейн Скарлетт 85'), Ив Биссума (Арчи Грей 78'), Педро Порро (Дестини Удоджи 46'), Доминик Соланке, Вильсон Одобер
Жёлтая карточка: Джош Лорент 79' (Бёрнли)
«Бернли» набрал 15 очков, но остался на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 28 баллами идет 14-м.
В параллельной игре «Фулхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 2:1. На гол Ясина Аяри на 28-й минуте хозяева ответили точными ударами Самуэля Чуквуэзе и Гарри Уилсона.
«Фулхэм» с 34 очками теперь идет седьмым, «Брайтон» (30) — 12-й.