В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» примет «Тоттенхэм». Поединок будет проходить на стадионе «Терф Мур» 24 января. Начало в 18:00 мск.
«Бернли» после 22 туров имеет 14 очков и находится в зоне вылета на 19-й строчке. «Тоттенхэм» набрал 27 очков. С этим результатом «шпоры» занимают 14-ю позицию.
Обе команды без побед уже не первый тур. Серия «Бернли» длится с 26 октября. «Тоттенхэм» не побеждает 4 тура подряд. Но возможно, что именно у «шпор» сегодня больше шансов на успех. Несмотря на плохой сезон, лондонцы отличаются хорошей игрой на выезде, где клуб набрал 18 очков. Воспользуются ли гости своим преимуществом?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 3.80 на победу «Бернли», 3.35 на ничью, 2.05 на победу «Тоттенхэма».
- Прогноз ИИ: «Тоттенхэм» победит с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.