В матче 19-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде минимально победил «Осер» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Брэдли Барколя на 79-й минуте.

ОсерОсерОсер0:1ПСЖПСЖПариж
0:1 Брэдли Баркола 79'
Осер:  Донован Леон,  Ламин Си (Ромен Февр 85'),  Синали Дьоманде (Элиша Овусу 85'),  Марвен Сеная,  Клеман Акпа,  Гидеон Менса,  Уссама Эль-Аззузи,  Науиру Ахамада (Руди Матондо 46'),  Кевин Дануа (Лассо Кулибали 90'),  Лассин Синайоко,  Дэнни Намасо (Секу Мара 90')
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Лукас Эрнандес,  Лукас Бералдо,  Илья Забарный,  Гонсалу Рамуш (Усман Дембеле 62'),  Хвича Кварацхелия,  Сенни Меюлю,  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола,  Ибраим Мбайе (Дезире Дуэ 61')
Жёлтая карточка:  Лукас Бералдо 72' (ПСЖ)

Победа позволила «ПСЖ» набрать 45 очков и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги 1.  «Осер» с 12 баллами остался предпоследним.