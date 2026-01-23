Победа позволила «ПСЖ» набрать 45 очков и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с 12 баллами остался предпоследним.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Брэдли Барколя на 79-й минуте.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде минимально победил «Осер» со счетом 1:0.

