В матче 19-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде минимально победил «Осер» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Брэдли Барколя на 79-й минуте.
Результат матча
ОсерОсер0:1ПСЖПариж
0:1 Брэдли Баркола 79'
Осер: Донован Леон, Ламин Си (Ромен Февр 85'), Синали Дьоманде (Элиша Овусу 85'), Марвен Сеная, Клеман Акпа, Гидеон Менса, Уссама Эль-Аззузи, Науиру Ахамада (Руди Матондо 46'), Кевин Дануа (Лассо Кулибали 90'), Лассин Синайоко, Дэнни Намасо (Секу Мара 90')
ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Илья Забарный, Гонсалу Рамуш (Усман Дембеле 62'), Хвича Кварацхелия, Сенни Меюлю, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ибраим Мбайе (Дезире Дуэ 61')
Жёлтая карточка: Лукас Бералдо 72' (ПСЖ)
Победа позволила «ПСЖ» набрать 45 очков и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с 12 баллами остался предпоследним.