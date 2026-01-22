22 января в Пльзене на «Дусан Арене» состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «Викторией» и «Порту». Старт встречи в 20:45 мск.

«Порту» приехал за тремя очками. «Драконам» нужна победа, она поможет им удержаться в топ-8. Однако «Виктория» ни разу за 6 туров не проиграла и вряд ли собирается просто так делиться очками.

«Виктория» последние 3 тура играла вничью. Она расписала мировые с «Фрайбургом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче». «Порту» одолел «Мальме» и «Ниццу», добыв уже 4 победы. Смогут ли португальцы продолжить свою победную серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

Котировки букмекеров: 4.80 на победу «Виктории», 3.60 на ничью, 1.78 на победу «Порту».

Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Виктория» П — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.