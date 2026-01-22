В четверг, 22 января, шотландский «Рейнджерс» примет болгарский «Лудогорец» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Айброкс» x.com

22:50 Матч пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 082 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Манфредас Лукьянчукас из Литвы.

Стартовые составы команд

«Рейнджерс»: Батлэнд, Ааронс, Джига, Мегома, Фернандес, Диоманде, Раскин, Шермити, Осгор, Гассама, Мур.

«Лудогорец»: Бонман, Недялков, Алмейда, Сон, Вердон, Станич, Дуарте, Наресси, Маркус, Видал, Биле.

«Рейнджерс»

Команда из Глазго близка к тому, чтобы провалиться, не попасть в топ-24 и не пройти в плей-офф. Сейчас у «джерс» всего одно очко в активе и 33-е место в турнирной таблице. За шесть матчей «светло-синие» смогли забить всего 3 мяча, а пропустили целых 11. В прошлой игре «плюшевые мишки» разнесли «Аннан» (5:0) в Кубке Шотландии. До этого же в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» победил «Абердин» (2:0, 2:0), «Селтик» (3:1), «Сент-Миррен» (2:1) и «Мотеруэлл» (1:0). Только перед этим глазговская команда проиграла «Хартсу» (1:2).

Подопечные Данни Рёля провалились в Лиге Европы и уже вряд ли куда-то попадут, а вот в чемпионате вся борьба еще впереди. Там «Рейнджерс» идет третьим и на шесть очков отстает от лидирующего «Хартса». Отыграть это отставание «Рейнджерс» вполне по силам. В лазарете Недим Байрами, Коннор Баррон, Дерек Корнелиус Дюжон Стерлинг и Туур Ромменс.

«Лудогорец»

Команда из города Разград находится в борьбе за место в 1/16 финала второго по престижности евротурнира. Сейчас «орлы» располагаются на 23-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 7 очков. Разградский коллектив забил на три мяча меньше, чем пропустил и имеет разницу забитых и пропущенных 11:14. В январе разградцы играли товарищеские матчи, в которых сыграли вничью с «Ракувом» (2:2) и переиграли «Пакш» (3:2). До этого же «Лудогорец» в чемпионате Болгарии разбил «Берое» (4:0), а в Кубке страны переиграл «Септември» (3:1).

Подопечным Пера-Матиаса Хёгмо обязательно необходимо побеждать в этой встрече и тогда они с большой долей вероятности смогут пройти в плей-офф. В обратном же случае сделать это будет сложно. В чемпионате Болгарии у «Лудогорца» в этом сезоне есть конкуренция. Команда пока что идет только третьей, уступая лидирующему «Левски» целых 7 очков. Не помогут команде в отчетной встрече Матиас Тиссера и Винисиус Ногуера.

