Увезет ли «Лудогорец» очки из Глазго?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.25

22 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Лудогорец». Начало игры — в 23:00 мск.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: команда из Глазго близка к тому, чтобы провалиться, не попасть в топ-24 и не пройти в плей-офф.

Сейчас у «джерс» всего одно очко в активе и 33-е место в турнирной таблице. За шесть матчей «светло-синие» смогли забить всего 3 мяча, а пропустили целых 11.

Последние матчи: в прошлой игре «плюшевые мишки» разнесли «Аннан» (5:0) в Кубке Шотландии.

До этого же в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» победил «Абердин» (2:0, 2:0), «Селтик» (3:1), «Сент-Миррен» (2:1) и «Мотеруэлл» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Только перед этим глазговская команда проиграла «Хартсу» (1:2).

Не сыграют: в лазарете Недим Байрами, Коннор Баррон, Дерек Корнелиус Дюжон Стерлинг и Туур Ромменс.

Состояние команды: подопечные Данни Рёля провалились в Лиге Европы и уже вряд ли куда-то попадут, а вот в чемпионате вся борьба еще впереди. Там «Рейнджерс» идет третьим и на шесть очков отстает от лидирующего «Хартса». Отыграть это отставание «Рейнджерс» вполне по силам.

«Лудогорец»

Турнирное положение: команда из города Разград находится в борьбе за место в 1/16 финала второго по престижности евротурнира.

Сейчас «орлы» располагаются на 23-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 7 очков.

Разградский коллектив забил на три мяча меньше, чем пропустил и имеет разницу забитых и пропущенных 11:14.

Последние матчи: в январе разградцы играли товарищеские матчи, в которых сыграли вничью с «Ракувом» (2:2) и переиграли «Пакш» (3:2).

До этого же «Лудогорец» в чемпионате Болгарии разбил «Берое» (4:0), а в Кубке страны переиграл «Септември» (3:1).

Не сыграют: не помогут команду Матиас Тиссера и Винисиус Ногуера.

Состояние команды: подопечным Пера-Матиаса Хёгмо обязательно необходимо побеждать в этой встрече и тогда они с большой долей вероятности смогут пройти в плей-офф. В обратном же случае сделать это будет сложно.

В чемпионате Болгарии у «Лудогорца» в этом сезоне есть конкуренция. Команда пока что идет только третьей, уступая лидирующему «Левски» целых 7 очков.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» выиграл 6 последних матчей

«Лудогоорец» не проигрывает на протяжении 10 матчей

«Лугодорец» забивает на протяжении 12 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лудогорца» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому вполне могут забить много.

2.25 тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Рейнджерс» — «Лудогорец» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

Прогноз: «Лудогорцу» нельзя проигрывать в этой встрече и он все сделает, чтобы не уступить.

2.00 ничья или победа Лудогорца Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Рейнджерс» — «Лудогорец» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ничья или победа «Лудогорца» за 2.00.