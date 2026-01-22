Матч 7-го тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «Астон Виллой» состоится 22 января в Стамбуле, начало в 20:45 мск.
«Фенербахче» не проигрывает в турнире уже 5 туров. Команда имеет 3 победы и 2 ничьи. В прошлом туре хозяева разгромили «Бранн» со счетом 4:0. Но смогут ли они сегодня продолжить свою серию?
«Астон Вилла» находится на третьей позиции и не просто так. У бирмингемцев одна из лучших защит. За 6 туров команда Уная Эмери одержала 5 побед, а одним из фактором успеха стала надежная игра в обороне. Выиграет ли она четвертый матч подряд в турнире?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Коэффициенты букмекеров: 2.49 на победу «Фенербахче», 3.60 на ничью, 2.85 на победу «Астон Виллы».
- Прогноз искусственного интеллекта: «Фенербахче» прервет серию «Астон Виллы» и выиграет 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.