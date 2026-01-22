Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не против снова стать главным тренером мадридского «Реала», сообщает издание The Touchline.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Руководство «сливочных» рассматривает 66-летнего итальянца, который тренирует селесао, в качестве одного из кандидатов.

Сам Анчелотти неоднократно говорил, что после сборной Бразилии единственным клубом, который он готов тренировать, станет «Реал».

С мадридцами Анчелотти работал с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025-й. Сейчас команду тренирует Альваро Арбелоа, сменивший уволенного в начале января Хаби Алонсо.