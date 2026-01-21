Испанский защитник Дани Фернандес стал футболистом самарских «Крыльев Советов».

28-летний воспитанник «Реала» подписал контракт с самарцами, информирует клубная пресс-служба.

Ранее Фернандес выступал за «Мериду», «Фуэнлабраду», «Бадахос», «Расинг» и «Химки». Последним местом работы защитника был греческий «Астерас», за который он сыграл 15 матчей.

Первую часть сезона «Крылья Советов» завершили на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Возобновление сезона в чемпионате России запланировано на конец февраля.