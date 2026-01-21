Казанский «Рубин» объявил об уходе с поста главного тренера второй команды Гекдениза Карадениза.

Гекдениз Карадениз (справа) globallookpress.com

«Легендарный для нашего клуба Карадениз возглавил возрожденный "Рубин-2" в июле 2023 года, проведя у руля команды три сезона в Леон Второй лиге Б. За это время "Рубин-2" дважды завоевал бронзовые медали.

Благодарим Гекдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов и всего клуба, желаем добиться новых высот в тренерской карьере! » — написано в сообщении клуба.

Вместо него командой будет руководить бывший защитник «Рубина» Андрей Федоров, работавший в штабе турецкого специалиста.

46-летний Караденис играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год и был капитаном команды.