«Ювентус» примет «Бенфику» в матче 7-го тура Лиги чемпионов, который состоится 21 января в Турине. Старт поединка в 23:00 мск.
После побед над «Буде-Глимт» и «Пафосом» «Ювентус» намерен продолжить свою победную серию, однако соперник теперь куда серьезнее. «Бенфика» имеет высокую мотивацию, она борется за место в зоне плей-офф. Перед этим «орлы» оставили в дураках «Аякс» и «Наполи».
«Ювентусу» сегодня стоит опасаться. Последние 3 матча против «Бенфики» в ЛЧ закончились для него поражением. При этом туринцы в этом сезоне дома ни разу не проиграли. Удастся ли им сохранить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.73 и 5.20 соответственно, за 3.85 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» одержит минимальную победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
