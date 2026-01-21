«Ювентус» примет «Бенфику» в матче 7-го тура Лиги чемпионов, который состоится 21 января в Турине. Старт поединка в 23:00 мск.

После побед над «Буде-Глимт» и «Пафосом» «Ювентус» намерен продолжить свою победную серию, однако соперник теперь куда серьезнее. «Бенфика» имеет высокую мотивацию, она борется за место в зоне плей-офф. Перед этим «орлы» оставили в дураках «Аякс» и «Наполи».

«Ювентусу» сегодня стоит опасаться. Последние 3 матча против «Бенфики» в ЛЧ закончились для него поражением. При этом туринцы в этом сезоне дома ни разу не проиграли. Удастся ли им сохранить эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.73 и 5.20 соответственно, за 3.85 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» одержит минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

