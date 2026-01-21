«Арсенал» одержал победу над «Интером» (3:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «канониров» дубль оформил Габриэл Жезус, отличившись на 10-й и 31-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Виктор Дьекереш на 84-й минуте.

Единственный гол у «Интера» забил Петар Сучич на 18-й минуте.

Результат матча Интер Милан 1:3 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Габриэл Жезус 10' 1:1 Petar Sucic 18' 1:2 Габриэл Жезус 31' 1:3 Виктор Дьёкереш 84' Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Давиде Фраттези 63' ), Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 82' ), Луис Энрике ( Анди Диуф 82' ), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес ( Франческо Пио Эспозито 63' ), Petar Sucic Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Кристьян Москера ( Виктор Дьёкереш 75' ), Вильям Салиба, Юрриен Тимбер ( Деклан Райс 64' ), Букайо Сака, Эберечи Эзе ( Бен Уайт 64' ), Мартин Субименди, Микель Мерино, Майлс Льюис-Скелли, Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 79' ), Габриэл Жезус ( Габриэль Магальяйнс 75' ) Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 72', Франческо Ачерби 82' — Микель Мерино 73', Деклан Райс 90+2'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 6 Удары мимо 6 51 Владение мячом 49 4 Угловые удары 7 3 Офсайды 3 9 Фолы 17

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 21-м очком в активе. «Интер» — на 9-й позиции с 12-ю баллами.