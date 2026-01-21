«Арсенал» одержал победу над «Интером» (3:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча
Фрагмент матча

В составе «канониров» дубль оформил Габриэл Жезус, отличившись на 10-й и 31-й минутах.  Еще один гол записал на свой счет Виктор Дьекереш на 84-й минуте.

Единственный гол у «Интера» забил Петар Сучич на 18-й минуте.



ИнтерМиланИнтер1:3Арсенал ЛондонАрсенал ЛондонЛондон
0:1 Габриэл Жезус 10' 1:1 Petar Sucic 18' 1:2 Габриэл Жезус 31' 1:3 Виктор Дьёкереш 84'
Интер:  Ян Зоммер,  Мануэль Аканджи,  Франческо Ачерби,  Алессандро Бастони,  Федерико Димарко,  Николо Барелла (Давиде Фраттези 63'),  Пётр Зелиньски (Анж-Йоан Бонни 82'),  Луис Энрике (Анди Диуф 82'),  Маркус Тюрам,  Лаутаро Мартинес (Франческо Пио Эспозито 63'),  Petar Sucic
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Кристьян Москера (Виктор Дьёкереш 75'),  Вильям Салиба,  Юрриен Тимбер (Деклан Райс 64'),  Букайо Сака,  Эберечи Эзе (Бен Уайт 64'),  Мартин Субименди,  Микель Мерино,  Майлс Льюис-Скелли,  Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 79'),  Габриэл Жезус (Габриэль Магальяйнс 75')
Жёлтые карточки:  Алессандро Бастони 72',  Франческо Ачерби 82'  —  Микель Мерино 73',  Деклан Райс 90+2'

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 21-м очком в активе.  «Интер» — на 9-й позиции с 12-ю баллами.