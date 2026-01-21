«Арсенал» одержал победу над «Интером» (3:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе «канониров» дубль оформил Габриэл Жезус, отличившись на 10-й и 31-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Виктор Дьекереш на 84-й минуте.
Единственный гол у «Интера» забил Петар Сучич на 18-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан1:3Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Габриэл Жезус 10' 1:1 Petar Sucic 18' 1:2 Габриэл Жезус 31' 1:3 Виктор Дьёкереш 84'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла (Давиде Фраттези 63'), Пётр Зелиньски (Анж-Йоан Бонни 82'), Луис Энрике (Анди Диуф 82'), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес (Франческо Пио Эспозито 63'), Petar Sucic
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Кристьян Москера (Виктор Дьёкереш 75'), Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Деклан Райс 64'), Букайо Сака, Эберечи Эзе (Бен Уайт 64'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Майлс Льюис-Скелли, Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 79'), Габриэл Жезус (Габриэль Магальяйнс 75')
Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 72', Франческо Ачерби 82' — Микель Мерино 73', Деклан Райс 90+2'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 21-м очком в активе. «Интер» — на 9-й позиции с 12-ю баллами.