Во вторник, 20 января, «Интер» примет «Арсенал» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:40 Главным судьей матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Энрике, Барелла, Зелиньски, Димарко, Сучич, Тюрам, Мартинес.

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Салиба, Москера, Тимбер, Субименди, Троссард, Мерино, Сака, Жезус, Эзе.

«Интер»

Команда довольно уверенно проводит общий этап Лиги чемпионов. После 6-и туров «Интер» занимает 6-е место в таблице с 12-ю очками в активе. В чемпионате Италии команда также выступает отлично, располагаясь на 1-й строчке в таблице с 49-ю баллами. «Интер» опережает ближайшего конкурента «Милан» на 6 пунктов. В прошлом туре Серии А миланская команда обыграла «Удинезе» со счетом 1:0, забив победный гол на 20-й минуте. До этого «Интер» одолел «Лечче» с таким же счетом. В последних 3-х встречах общего этапа Лиги чемпионов команда проиграла «Ливерпулю» (0:1) и «Атлетико» (1:2), а также обыграла «Кайрат» из Алматы со счетом 2:1.

«Интер» проводит отличный сезон в Серии А, а также вполне способен пошуметь в Лиге чемпионов. Команде необходимо достойно завершить общий этап, а затем ждать удачной жеребьевки плей-офф. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес является лучшим бомбардиром общего этапа Лиги чемпионов. За 6 встреч форвард забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи. Не помогут команде в отчетной встрече из-за травм: Чалханоглу, Ди Дженнаро, Дамфрис, Мартинес и Паласиос.

«Арсенал»

«Канониры» возглавляют таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав максимальные 18 очков за 6 туров. «Арсенал» опережает «Баварию» на 3 балла. Команда и в своем чемпионате Англии располагается на 1-й строчке, надеясь на долгожданное чемпионство. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 7 баллов. В прошедшей встрече АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0). Матчем ранее «Арсенал» обыграл «Челси» (3:2) в Кубке английской лиги. Команда не проиграла ни одного поединка в общем этапе Лиги чемпионов, одержав победу во всех встречах. В последних 3-х матчах «Арсенал» обыгрывал «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0) и пражскую «Славию» (3:0).

«Арсенал» проводит феноменальный сезон, являясь одним из главных претендентов на требл. «Канониры» точно будут мощной силой в плей-офф Лиги чемпионов. В последних 3-х очных встречах «Арсенал» дважды обыгрывал «Интер», а также однажды проиграл. Смогут ли «канониры» на сей раз добиться очередной победы? На чужом поле это будет сделать сложнее... Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Калафьори и Довман.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась в сезоне 2024/2025 в рамках общего этапа Лиги Чемпионов. В Милане, 6 ноября 2024 года победил «Интер» со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 4 матча. Соперники одержали по 2 победы каждая, ни разу игры не заканчивались вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.45